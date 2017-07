et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/07/2017 à 16:30

C'est un cas clinique rarissime. Celui d'une femme se présentant aux urgences du CHRU de Lille, à huit mois de grossesse, pour d'importantes douleurs abdominales d'apparition soudaine. Lors de l'examen de la femme âgée de 31 ans, les médecins ne découvrent rien d'anormal. Cependant, les douleurs persistent chez la femme enceinte obligeant les médecins à réaliser un angioscanner. C'est là que le diagnostic tombe : la future maman présente une rupture utérine, une complication très grave pour la mère et son enfant.



C'est après une césarienne réalisée en urgence, que l'opération révèle que le muscle utérin est rompu sur près de dix centimètres, au niveau de la cicatrice d'une précédente césarienne. Les médecins constatent à ce moment que le bébé a sauvé la vie de sa maman en "plaquant" son dos contre la zone rompue et donc en colmatant la déchirure par un effet de succion. "Il a complètement colmaté cette brèche et donc arrêté les saignements", explique le docteur Thameur Rakza.

La maman miraculée a donné naissance avant terme à un petit garçon en pleine forme de 2,520 kg. Il présentait à la naissance, une grosse bosse dans le dos due à l'importante aspiration de la région lombaire subie dans la brèche utérine. Un œdème qui s'est résorbé de lui-même quelques heures après sa naissance.