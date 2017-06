À 18 mois, un bébé est opéré deux fois à la suite d'une erreur médicale

publié le 19/06/2017 à 22:21

À 18 mois, le petit Johan a déjà subi deux opérations chirurgicales. Admis en urgence à l'hôpital de Reims (Marne) à la fin du mois de mai pour "une hernie inguinale étranglée", d'après L'Union, l'enfant a été opéré du mauvais côté, et a dû subir une autre intervention.



C'est la mère du nourrisson qui, une fois revenue au foyer familial avec son fils, avait constaté un pansement sur le côté gauche alors que l'opération devait concerner le côté droit. "Son père a été immédiatement voir les médecins pour avoir des explications", a-t-elle raconté au journal.

Johan a donc subi une nouvelle intervention le lendemain, et se porte désormais parfaitement bien. Les parents de l'enfant, eux, fustigent toujours cette erreur médicale. "Je reste très énervée par cette histoire. Quand j’ai réalisé l’erreur, on m’a d’abord quasiment traitée de folle, j’espère qu’il y aura tout de même une sanction", a également déclaré la mère, qui explique que le chirurgien de son fils "s’était trompé de côté en écrivant" sur la feuille de soins, lors de sa visite la veille de l'opération.



De son côté, l'hôpital rémois reconnaît "un événement indésirable" et assure avoir engagé "un dispositif de médiation". Les parents de Johan, qui avaient contacté un avocat, ont d'ores et déjà rencontré les représentants du CHU.