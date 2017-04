Londres : Soupçonné de terrorisme, un bébé de 3 mois interpellé et "interrogé"

publié le 18/04/2017 à 09:55

"Cherchez-vous à vous engager ou avez-vous été engagé dans des activités terroristes, d'espionnage, de sabotage, ou de génocide ?". Dans la précipitation, le grand-père d'un bébé de trois mois, en partance pour les États-Unis a répondu "oui", lorsqu'il a rempli le formulaire de la demande de visa de son petit-fils.



Le petit Harvey Kenyon-Cairns devait prendre l'avion à Londres pour rejoindre Orlando, en Floride. Mais à cause de cette erreur, son voyage a été quelque peu retardé. Le petit garçon a en effet été interpellé par l'ambassade américaine londonienne et interrogé pendant plus d'une dizaine d'heures, soit plus que la durée du vol initial, rappelle ironiquement The Guardian, qui a révélé l'histoire.

"Je n'arrive pas à croire qu'ils n'aient pas vu qu"il s'agissait d'une erreur sincère et qu'un petit bébé de 3 mois ne pouvait faire de mal à personne", a déclaré le grand-père de 62 ans au quotidien britannique. Malgré l'achat d'un nouveau billet à 3.500 euros, il a préféré prendre sa mésaventure avec le sourire, en rendant hommage à son petit-fils, qui n'a pas "pleuré une seule fois". La seule chose que l'on aurait pu reprocher à Harvey Kenyon-Cairns, serait d'avoir "saboté quelque couches, mais je ne l'ai pas dit à l'ambassade américaine", a plaisanté son grand-père.



Le petit garçon a finalement pu rejoindre ses grand-parents en Floride quelques jours plus tard, accompagné de ses parents et de sa grande soeur.