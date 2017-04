Nicolas Domenach milite pour le "droit au charivari politique"

publié le 10/04/2017 à 11:38

Nicolas Domenach veut militer pour le droit au "charivari". "Je suis profondément attaché à la liberté d’expression", explique-t-il. Mais il nuance : "Attention, je ne suis pas un défenseur aveugle et sourd du tohu bohu ni du tintouin (..) Mais le charivari c’est autre chose, c’est une forme de contestation sonore qui a ses lettres de noblesse puisqu’il s’agit de la casserolade. Ces concerts de casseroles qui accompagnent les meetings de François Fillon, en référence à sa batterie d’affaires."



La signature de RTL revient alors sur cette amende de 68 euros envoyée à des manifestants pour avoir joué sur des casseroles devant une salle de meeting en soutien à François Fillon. Outre le fait de se demander si les manifestants auraient eu le même traitement avec des fanfares de bienvenue, Nicolas Domenach rappelle que "la casserolade est une forme de protestation qui remonte à loin, à la monarchie de Juillet", "on appelait cela le charivari politique" et c'est moins violent que le "jet de farine".