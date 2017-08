Nice renonce à son feu d'artifice du 15 août, "la douleur est encore vive"

publié le 14/08/2017 à 17:03

Chaque année, ils étaient des dizaines de milliers à assister au traditionnel feu d'artifice organisé le 15 août à Nice. Touristes et habitants se pressaient sur la Promenade des Anglais pour participer à cette manifestation publique devenue historique. Or depuis l'attentat perpétré en juillet 2016, Nice, que l'on appelle communément la "capitale de la Côte d'Azur", est endeuillée.



Dans un communiqué, la municipalité a ainsi expliqué renoncer à son célèbre feu d'artifice qu'elle organise traditionnellement à la date du 15 août sur la promenade des Anglais. La ville a avancé pour motivation "la douleur encore vive autour des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016". 86 personnes avaient été tuées tandis que les blessés se comptaient par centaines.



Des festivités seront tout de mêmes organisées. Le communiqué précise que son maire Christian Estrosi "a tenu à organiser un événement festif, populaire et novateur", qui se déclinera dans la soirée du 15 août sur la Promenade du Paillon attenante à celle des Anglais. Le lieu a été choisi afin de permettre une meilleure sécurisation.

Des festivités dans un espace plus sécurisé

Différents concerts et animations, autour notamment de la pétanque et du street art sont programmés dans cet espace plus sécurisé que le bord de mer. Jusqu'à l'Ironman organisé le 23 juillet dernier, la ville de Nice avait renoncé à toute manifestation festive ou sportive sur la promenade des Anglais.

D'autres feux d'artifice sont néanmoins organisés au même moment sur la Côte d'Azur, notamment à Cannes le soir du 15 août dans le cadre de son festival d'art pyrotechnique.