Le parquet de Nice a annoncé jeudi 19 janvier qu'il classait sans suite les plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui.

Le parquet de Nice a annoncé jeudi qu'il classait sans suite les plaintes contre l'Etat et la municipalité de Nice pour mise en danger de la vie d'autrui, déposées par 23 familles ou proches de victimes de l'attentat de Nice. Ces plaignants contestaient le dispositif de sécurité déployé lors des festivités de ce 14 juillet, mais à l'issue d'une enquête préliminaire conduite depuis septembre, le procureur de Nice Jean-Michel Prêtre a estimé qu'il ne pouvait retenir "aucun fait de nature à engager une quelconque responsabilité pénale à l'encontre de quiconque". L'attentat au camion-bélier à l'issue du feu d'artifice a fait 86 morts.



Le soir de l'attentat, plus de 30.000 personnes assistaient au feu d'artifice lorsque Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Franco-Tunisien de 31 ans, a foncé dans la foule avec un camion. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique que la France combat en Irak et en Syrie.



Parmi les plaintes adressées au procureur de Nice, l'avocat des parents d'un enfant qui figurait parmi les victimes, le petit Yanis, Me Yassine Bouzrou, visait en particulier "le défaut de mise en place de contrôles de la circulation des poids-lourds" aux abords de la Promenade des Anglais où les camions étaient selon son interprétation théoriquement interdits.





La plainte soulignait notamment que le conducteur du camion s'était rendu à onze reprises sur la Promenade entre le 11 et le 14 juillet avec son poids-lourd de 19 tonnes, manœuvrant à plusieurs reprises sur la voie piétonne et feignant de livrer des marchandises. L'enquête concernant l'attentat lui-même est instruite à Paris.