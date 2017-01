Des textos provenant de proches de l'auteur de l'attentat du 14 juillet évoquent une possible attaque terroriste le 16 août 2016.

Crédit : Francois Mori/AP/SIPA Des policiers patrouillent sur la promenade des Anglais, le 16 juillet à Nice

par Léa Stassinet publié le 13/01/2017 à 15:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La ville de Nice aurait-elle pu être à nouveau frappée par le terrorisme, seulement un mois après l'attentat commis le 14 juillet 2016 ? C'est en tout cas la question que se posent la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), selon BFM TV.



Les enquêteurs auraient retrouvé la trace de deux messages échangés huit jours avant qu'un camion ne fonce sur la population massée sur la promenade des Anglais, à Nice. Ces messages proviendraient de deux complices de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, l'auteur de l'attaque du 14 juillet. Dans le premier SMS, écrit à 21h54, il est simplement mentionné "14/7/16", soit la date du carnage perpétré par le terroriste. Mais c'est le deuxième texto qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. On peut y lire "15/8/16", soit la date du 15 août 2016.

Des messages envoyés par le beau-frère du terroriste

L'auteur de ces deux messages envoyés le 6 juillet 2016 est Hamdi Zagar, qui n'est autre que le beau-frère de Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Il a d'ailleurs été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle". Selon les éléments de l'enquête, Hamdi Zagar a envoyé ces deux textos à Mohamed Oualid dit "Walid" Ghraieb, lui aussi mis en examen et incarcéré dans cette affaire.



Le lien a vite été établi par les enquêteurs entre ces messages et des photos retrouvées dans le téléphone portable Mohamed Laouaiej Bouhlel. Des clichés pris le 15 août 2015, lors du feu d'artifice visible depuis la promenade des Anglais. A ce moment-là, le terroriste aurait alors pu en profiter pour faire des repérages.



Autre élément recueilli par les policiers, un troisième message envoyé cette fois par le terroriste juste avant l'attaque. Le texto s'adresse à Ramzi Arefa, qui lui aurait fourni des armes. "Chokri et ses amis sont prêts pour le mois prochain", écrit Mohamed Laouaiej Bouhlel, en parlant de Chokri Chafroud, soupçonné lui aussi de lui avoir fourni des armes.



Tous les complices de Mohamed Laouaiej Bouhlel ont été longuement interrogés à ce sujet, mais n'ont livré aucune explication sur une deuxième attaque dans la même ville de Nice.