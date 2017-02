INVITÉ RTL - Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, dévoile le dispositif de sécurité qui entoure la 133e édition de l'événement.

> 3 minutes pour comprendre du 11 février 2017 Crédit Image : VALERY HACHE / AFP Crédit Média : La rédaction de RTL Télécharger

par Bernard Poirette , Ludovic Galtier publié le 11/02/2017 à 10:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Seize chars vont défiler dans les rues de Nice à l'occasion du célèbre carnaval de la ville. Sept mois après l'attentat au camion, pas question pour les 250.000 fidèles de l'événement d'emprunter la promenade des Anglais à l'occasion de cette 133e édition. "Avec la mairie de Nice, nous nous sommes mis d'accord pour refonder l'événement pour que celui-ci se tienne dans la ville de Nice, près de la place Massena, mais derrière un système de barriérage, qui permet d'assurer un bon niveau de sécurité (...) assez proche de celui que nous avions lors des fan-zones de l'Euro, insiste Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, au micro de RTL.



Les quartiers stratégiques et sensibles de la ville de Nice, tels que les accès ferroviaires, routiers et aériens, seront particulièrement sous surveillance dès ce samedi 11 février. Mais ce n'est pas tout. "Toute personne qui entrera dans la manifestation aura subi deux types de barrages. Vous avez beaucoup de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie, des militaires de Sentinelle surveilleront les alentours. Toute personne rentrant dans la zone de manifestation passera sous un portique et fera l'objet de palpations de sécurité." Au total, selon les chiffres du préfet, "plusieurs centaines de personnes assureront la surveillance et les fouilles."