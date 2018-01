publié le 21/01/2018 à 05:48

C'est un mot laissé sur une porte qui a alerté Baptiste Passereau. Son frère Corentin, 24 ans, lui annonçait son prochain suicide, dans la matinée du vendredi 19 janvier.



Le jeune homme a immédiatement averti la gendarmerie et posté un message sur les réseaux sociaux donnant plus de détails pour le reconnaître. Corentin Passereau est parti au volant de sa voiture une Opel Tigra bleue claire immatriculée BA-465-NY rapporte le quotidien régional Var-matin.

"Mon frère Corentin a envoyé un message disant qu'il allait mettre fin à ses jours et a disparu, écrit-il. Toute personne l'ayant croisé ou ayant vu sa voiture est priée de me contacter aussitôt au 0615420491 + (contacter) le 17."

Il est demandé aux éventuels témoins de ne pas contacter directement le jeune homme fragile psychologiquement. Il mesure par ailleurs 178 cm, a "les cheveux noirs et courts, les yeux marrons et porte des tatouages sur le torse et le bras droit, une légère barbe et une moustache."