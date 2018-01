publié le 12/01/2018 à 22:18

Un enfant de 9 ans est mort des suites de la grippe, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier, à l’hôpital de Lourdes (Hautes-Pyrénées)



Comme le rapporte La Dépêche du Midi, après plusieurs jours de convalescence chez ses parents, l’état du jeune Kylian, scolarisé à Argelès-Gazost, s’est brusquement aggravé. Sa mère, professionnelle de santé, l’a alors transporté aux urgences de l’hôpital de Lourdes. L'enfant est décédé après son admission. Dès l’annonce du drame, l’inspection académique et l’Agence régionale de santé ont décidé de mettre en place un suivi psychologique à l’école et au collège où est scolarisée la grande sœur de Kylian.

Plus de 90% des victimes de la grippe sont âgées de plus de 75 ans. Mais s'il sont les plus vulnérables face à cette maladie, l’agence Santé Publique France estime que cet hiver beaucoup plus de jeunes sont touchés par l’épidémie.

Un virus plus virulent qui touche davantage les jeunes

Cette différence serait due à un type de virus plus virulent qui sévit cet hiver. "L’année dernière, c'était un virus de type H3N2, qui atteint plutôt les personnes âgées. Cette année le virus est de type H1N1 et atteint plutôt les personnes jeunes", expliquait sur RTL Philippe Juvin, chef du service des urgences à l’hôpital Georges Pompidou (Paris)