Lyon : unijambiste, sans permis et sous stupéfiants, il fuit un contrôle routier

publié le 21/01/2018 à 12:37

Un homme a été arrêté par les forces de l'ordre à Saint-Priest à proximité de Lyon jeudi 18 janvier, après une course-poursuite. Une quinzaine de minutes plus tôt, les policiers avaient repéré son véhicule qui circulait à une vitesse anormalement basse, rapporte Le Progrès. Mais lorsque les fonctionnaires ont voulu le contrôler, l'automobiliste s'est mis à accélérer, a éteint ses phares et est parvenu à s'enfuir, grillant un feu rouge au passage.



Repéré quelques minutes plus tard par des policiers de la brigade anti-criminalité, le chauffard s'est engagé à contresens sur l'A43. Si son véhicule a terminé sa course dans un camion, l'homme unijambiste a réussi à s'extraire de sa voiture accidentée pour s'enfuir avec ses béquilles et se cacher dans un bâtiment proche.

Finalement il a été retrouvé par les policiers qui ont découvert qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Dans la foulée l'homme a aussi avoué avoir consommé des stupéfiants. Début septembre, 70 grammes de résine et un plant de cannabis avaient été trouvés à son domicile. Reconnaissant les faits, le suspect a été présenté au parquet vendredi 19 janvier.