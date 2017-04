Thaïlande : la "crémation du siècle" se prépare pour le roi décédé il y a six mois

publié le 26/04/2017 à 12:27

C'est l'astrologue du nouveau roi de Thaïlande qui a fixé la date. La crémation de Bhumibol Adulyadej, couronné en 1950 sous le nom dynastique de Rama IX, aura lieu le 26 octobre 2017. Soit un an et treize jours après la mort de son père, qui a régné sur le pays pendant soixante-dix ans. Dans ce pays, les dates qui comptent sont fixées par les astrologues du Palais Royal. Même les jours de coups d'État, validés en aval par le roi, sont programmés par les astrologues.



La hauteur du bûcher pour incinérer le corps du roi défunt a aussi fait l’objet d'une observation attentive des astres et de l'alignement des planètes. Après délibération, le bûcher funéraire fera 50 mètres et 49 centimètres. Cela fait la taille d’un immeuble de quinze à vingt étages. C'est aussi 30 mètres de plus que pour la crémation de la sœur du roi.

500 statues en argile

La construction a commencé cet hiver, à l’issue des 100 jours de veillée funéraire. Les dizaines d’ouvriers qui s'y attellent devront avoir terminé avant la fin du deuil national d'un an dans lequel la Thaïlande est plongé et qui, d'ailleurs, ralentit l'activité économique du pays. Des troupeaux d'éléphants, de chevaux, de lions : au total, 500 statues en argile seront disposées sur et autour de ce bûcher géant qui s’inscrit dans la tradition à la fois bouddhique et hindouiste du pays.

"Le bûcher funéraire c'est le mont Meru, qui est la montagne au centre de l'Univers dans la représentation que les Thaïlandais s'en font", explique Eugénie Mérieau, enseignante-chercheuse à Sciences-Po, une des meilleures spécialistes de la Thaïlande. "C'est en haut de cette montagne de vivent les dieux. Le roi va donc pouvoir accéder au royaume des dieux en étant incinéré de la sorte, puisque le mont Meru est tellement haut que ça le rapproche du royaume des dieux", poursuit-elle.



Les millions de Thaïlandais attendus pour cette "crémation du siècle" - la dernière incinération d'un roi, c'était en 1950 - ne devraient pas voir cette réincarnation de leurs propres yeux, car le bûcher devrait être plongé dans une épaisse fumée noire.



Cela ne brûlera pas entièrement. Il y a un siècle, c'était le cas. Et en plus, le bûcher faisait jusqu'à 100 mètres de haut. Là, seule l'urne dans laquelle se trouve le corps embaumé du roi défunt sera incinérée au sommet du bûcher. Les cendres seront alors collectées et partiront en procession pour le Palais Royal.



Rama X régnera-t-il depuis Munich ?

Avec les processions, ces cérémonies dureront cinq jours. Après doit être organisée la cérémonie de couronnement de l'héritier, son fils Rama X qui est monté sur le trône l'année dernière, mais sans cérémonie de couronnement formelle. On verra ensuite si la junte au pouvoir depuis 2014 avec l'assentiment du Palais Royal rend le pouvoir aux civils comme promis, avec des élections.



On verra comment aussi Rama X compte diriger la dictature thaïlandaise. Lui qui a répudié sa troisième épouse et jeté en prison pour lèse-majesté son ex belle-famille. On verra enfin si l'astrologue attitré du souverain lui déconseille de régner sur la Thaïlande depuis Munich en Allemagne, où il s'obstine à vivre malgré son accession au trône à Bangkok, à 9.000 kilomètres de la Bavière.