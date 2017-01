Un tiers du pays est désormais concerné par la vigilance orange neige et verglas de Météo France.

Crédit : JEAN PIERRE CLATOT / AFP Une route enneigée (image d'illustration)

par Ludovic Galtier publié le 07/01/2017 à 14:25

Les départements de l'Ain (01), Allier (03), Cher (18), Jura (39), Loire (42), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69) et Saône-et-Loire (71) s'ajoutent à la longue liste des départements concernés par la vigilance orange neige et verglas, activée par Météo France vendredi 6 janvier. Selon l'institut, il s'agit d'un "épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière. Le verglas, même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités et est particulièrement gênant pour la circulation routière."



Ils s'ajoutent à l'Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).



"Cette perturbation faiblement active va progresser sur la France en direction de l'est et du sud-est", assure Météo France. "Les précipitations resteront faibles, mais seront verglaçantes au contact de l'air très froid et des sols gelés. Cet épisode dangereux va gagner progressivement la majeure partie de la région Centre, Champagne-Ardennes, puis la Lorraine et la Bourgogne, enfin l'ouest de la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Le redoux ne s'opère que lentement par le nord-ouest, éliminant progressivement le risque de verglas, dès à présent en Haute-Normandie. La fin de cet épisode de précipitations verglaçantes est attendu en cours de matinée de dimanche."