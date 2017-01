Le temps de ce jeudi 5 janvier sera encore marqué par quelques flocons sur l'Est et le Massif central.

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP La météo chargée de nuages (illustration)

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 05/01/2017 à 06:03

De l'Alsace, la Lorraine et le Jura à Rhône-Alpes et au Massif central, le temps sera encore très nuageux, jeudi 5 janvier en matinée, selon les prévisions de Météo France. Il neigera faiblement par moments, avant une accalmie et seulement quelques flocons l'après-midi. Autour de la Méditerranée et sur le relief pyrénéen, la journée s'annonce ensoleillée, un peu plus nuageuse sur le sud de PACA et sur la Corse, avec quelques ondées possibles sur l'Ile de beauté. La tramontane et le vent de secteur nord de la vallée du Rhône à la Provence et sur la Corse souffleront fort. Les rafales approcheront 80 à 90 km/h, jusqu'à 100 km/h en basse vallée du Rhône.



Ailleurs, le temps sera calme, mais souvent gris le matin, avec des brouillards parfois givrants fréquents des Pays de Loire et Poitou-Charentes jusqu'au Centre, un ciel le plus souvent très nuageux l'après-midi, quelques éclaircies pourront toutefois se développer près de la Manche.

Les températures

Le matin, les gelées entre -3 et 0 degrés seront fréquentes sur le pays, les minimales pourront s'abaisser jusqu'à -2 à -5 degrés dans l'Est et le Massif central, alors qu'elles resteront comprises entre 1 et 6 degrés près des côtes de Manche et méditerranéennes.



L'après-midi, il fera 0 à 3 degrés de la Lorraine et l'Alsace, Franche-Comté à Auvergne et Rhône-Alpes, localement -1 degrés. Les maximales seront comprises entre 2 et 8 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 14 degrés autour de la Méditerranée.