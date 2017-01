Le temps de ce mercredi 4 janvier sera encore marqué par l'arrivée de la neige dans l'Est.

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 04/01/2017 à 06:06

Mercredi 4 janvier, le temps sera marqué par l'arrivée de la neige dans l'Est, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, il neigera faiblement dans l'Est depuis les frontières allemandes à la Franche-Comté. Du Nord au Centre, le temps sera très nuageux avec quelques gouttes.



Entre ces deux zones, la neige se mêlera à la pluie et des précipitations verglaçantes seront à craindre de la Champagne-Ardenne à la Bourgogne et de l'est de la Seine-et-Marne à l'est du Cher. Avant la soirée, les chutes de neige faibles gagneront le nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Sur le Nord-Ouest, le temps sera sec mais souvent gris et très nuageux.



Au sud, les bancs de brouillards givrants matinaux laisseront le plus souvent à la place à de belles périodes ensoleillées. Seules quelques plaques de grisaille seront parfois tenaces dans la vallée de la Garonne. Dans le Sud-Est, tramontane et mistral souffleront respectivement jusqu'à 90 et 100 km/h en rafales.

Les températures

Le matin, les gelées entre 0 et -5 degrés seront fréquentes sur le pays. L'après-midi, il fera 0 à 4 degrés dans l'Est et le Centre, 4 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 15 degrés autour de la Méditerranée.