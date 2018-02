Neige : 55% des Français estiment que les autorités n'ont pas fait le nécessaire

publié le 09/02/2018 à 10:52

Les pouvoirs publics étaient-ils assez préparés pour faire face à la neige ? Plus de la moitié des Français (55%) estiment que les autorités n'ont pas pris toutes les mesures qu'ils pouvaient pour limiter les perturbations, révèle vendredi 9 février un sondage Odoxa-RTL.



Chez les Franciliens, particulièrement touchés par les intempéries depuis mardi 6 février, 59% partagent cet avis. Les chutes de neige ont provoqué de nombreuses perturbations sur les routes, avec plus de 700 km de bouchons sur les routes mardi soir. Les transports ont été paralysés, et de nombreux automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture.

Les Français regrettent le manque d'informations et qu'on les ait laissés s'engager sur les axes problématiques comme la N118, explique Gaël Slimane, président de l'institut Odoxa. "Les reproches sont d'autant plus forts" chez la France rurale et périurbaine, qui, elle a besoin de circuler en voiture.

