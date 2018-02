publié le 13/02/2018 à 16:00

À Nantes, un faux mécanicien plutôt gonflé et misogyne arnaquait des femmes dans leur automobile. Dimanche soir, l'une d'elles se retrouve sur le parking de la gare de Nantes, avec un pneu inexplicablement dégonflé.



Heureusement, dans son malheur, un gentil garçon passait justement par-là. Par chance, il est mécanicien et lui propose de réparer son pneu contre la modique somme de 100 euros. La conductrice lui donne l'argent, mais trouve tout de même cette situation étrange.

Quelques minutes plus tard, elle se rend compte que son rançonneur reste non seulement sur le parking, mais en plus qu'il tente exactement le même stratagème avec une autre femme.

En fait, le mécanicien crapuleux dégonflait lui-même les pneus de ses victimes. En novembre prochain, il aura besoin de tout son souffle de faux arnaqueur gentleman, puisqu'il sera jugé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie. Il a lui-même reconnu avoir fait une dizaine de victimes.