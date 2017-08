Myriam, psychologue clinicienne pour personnes âgées

publié le 23/08/2017 à 07:41

Ce besoin d'écoute et d'entraide, Myriam en a pris conscience après s'être occupée de sa grand-mère malade qui avait du mal à se déplacer. Elle décide alors de travailler auprès des personnes âgées. "On est quand même dans une société où on prend on jette, où on ne veut pas des choses cassées. Même par rapport à soi-même, on a tendance à se dire 'Je suis cassé, je ne vaux plus rien' et à s'isoler", constate-t-il. "Il faut pouvoir accepter d'être cassé et d'être aidé pour pouvoir être bricolé, réparé et pour pouvoir continuer d'avancer", ajoute-t-elle.



Pour cela, Myriam écoute, conseille. Dans les maisons de retraite, où tout est très rythmé, très encadré, elle prend le temps et leur donne la parole. Elle a conscience d'accompagner toutes ces personnes vers le dernier moment dans leur vie. Mais pas question pour elle de tomber dans la tristesse et la nostalgie. Cette mère célibataire de deux enfants tient à rester positive.

À 40 ans, Myriam a aussi travaillé auprès des malades du cancer. À chaque fois, elle tente de redonner une identité sociale aux gens qu'elle suit. "Je suis une petite fourmi qui a son rôle à jouer à petite échelle. Toutes les petites fourmis ensemble peuvent faire que la société soit meilleure et que tout le monde se sente mieux", argue-t-elle.