Maud Lübeck ou la poésie de la rupture

REPLAY - Après "La Fabrique" en 2012, la chanteuse Maud Lübeck revient avec l'album "Toi non plus", où chaque morceau parle du thème douloureux de la séparation.

L'amour et ses conséquences, dont la rupture... Maud Lübeck a sorti en octobre dernier l'album "Toi non plus", qui arrive à surprendre sur un thème pourtant maintes fois étudié par de nombreux musiciens. Mais la jeune femme a décidé d'en faire un tout sur cet opus. Autrement dit : une chanson équivaut à une étape du deuil d'une relation. "Ce sont des chroniques d'une séparation, c'est un album que j'ai écrit au fur et à mesure de ma propre séparation : de la perte du désir jusqu'au déménagement", confie-t-elle au micro de RTL.



Et à ceux qui se demandent s'il n'est pas trop difficile de parler de sa propre rupture, comme cela, sur tout un album, devant des milliers d'auditeurs, Maud Lübeck a la réponse : "Non, ça inspire, et ça aide aussi. Et puis, j'ai essayé de rendre le propos universel..." Tout le monde se reconnaît dans cet opus en effet. L'analyse des sentiments se veut "ludique", toute en "poésie", les mots sont simples mais parlent d'une épreuve complexe. La musique elle, est rythmée, le synthé se fait bien présent. Et la voix vient se poser dessus, calme et élégante.



Maud Lübeck est en concert le 17 janvier à 19h30 aux Trois Baudets, à Paris.