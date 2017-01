"Il a déjà tes yeux", le message d'amour et de paix de Lucien Jean-Baptiste

REPLAY - C'est la semaine de la comédie. Alors que sort en salles le 18 janvier "Il a déjà tes yeux" de Lucien Jean-Baptiste, le festival de l'Alpe d'Huez entame sa vingtième édition.

Rire tout en parlant de choses sérieuses. C'est tout le pari du nouveau film de Lucien Jean-Baptiste, Il a déjà tes yeux, en salles le 18 janvier. L'histoire est assez simple, celle d'un couple, Paul et Sali, qui adoptent un bébé blond aux yeux bleus, alors qu'eux sont de couleur noire. Entre incompréhensions à l'école, et regards médusés de la société, le duo entend mener sa vie comme il l'entend. Sur le ton de l'humour, le réalisateur et acteur souhaite tordre le cou aux clichés et délivrer un message positif. "On n'a pas fait un film manichéen, il y a des préjugés partout", explique ainsi Lucien Jean-Baptiste au micro de RTL. "La distance, avec l'Afrique dans ce cas, permet de parler des questions de l'immigration", souligne-t-il. Mais il tient à préciser que selon lui, les clichés existent aussi entre régions et entre milieux sociaux. Le comédien veut faire de son second long-métrage un "feel-good movie" de société. "En ces temps un peu difficiles et tendus, pré-électoral, où l'on est dans la division et on doit choisir un camp, nous on dit non, il n'y a pas de camp à choisir, le monde est ce qu'il est, et il évolue".

L'Alpe d'Huez fête ses 20 ans

Programme chargé en ce milieu de janvier pour le festival de l'Alpe d'Huez. L'événement fête son vingtième anniversaire, et pour l'occasion s'offre un casting de choix. Cette année, le président n'est autre qu'Omar Sy, assisté par Patrick Timsit, Alexandra Lamy, Pascale Arbillot et Franck Gastambide comme membres du jury.Ce festival de la comédie s'ouvrait le 17 janvier avec la projection hors compétition du cinquième film de Dany Boon, Raid Dingue, en salles le 1er février. Le réalisateur se met lui-même en scène dans la peau d'un membre de l'unité d'élite de la police, au caractère quelque peu cochon, face à Alice Pol, jeune recrue volontaire mais maladroite. Lors de la projection, le film a été bien accueilli, laissant présager un beau succès dans les salles.