et AFP

publié le 16/03/2017 à 12:50

Drame à Woippy en Moselle ce 16 mars. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme et sa fille de trois ans ont été retrouvés morts à leur domicile, tués par balle. L'enquête va devoir déterminer les circonstances précises de ces deux morts, à savoir : l'homme s'est-il suicidé après avoir tué son enfant ou ont-ils été abattus par une tierce personne, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique de Moselle, confirmant ainsi une information rapportée dans un premier temps par le Républicain Lorrain.



La thèse d'un suicide sur fond de drame familial est notamment présente à l'esprit du maire de Woippy, François Grosdidier. Selon ses déclarations, la victime mâle "avait une arme de tir sportif" et aurait mis fin à ses jours après avoir tiré sur sa fille. "Les éléments de contexte et les indices sur place corroborent complètement la thèse du tragique, mais hélas classique, drame de la séparation", a-t-il par ailleurs souligné.

L'édile a également précisé que "l'homme a envoyé, tard dans la soirée, à son ex-compagne et à d'autres membres de sa famille un SMS annonçant le décès de sa fille". En arrivant sur place, la police et les pompiers n'ont pu que constater la mort des deux individus.