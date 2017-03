Un frère d'Adama Traoré condamné à 18 mois de prison ferme

publié le 16/03/2017 à 06:00

C'est pour avoir participé à une expédition punitive contre un ancien codétenu de son frère Adama que Yacouba Traoré a été, avec un autre jeune homme, Mamadou Kanté, condamné au tribunal de Pontoise (Val-d'Oise) à purger une peine de 18 mois d'incarcération et à deux ans d'interdiction de séjour dans le Val-d'Oise. Adama Traoré est mort le 19 juillet 2016 dans des circonstances troubles à la suite de son interpellation à Beaumont-sur-Oise, ce qui avait provoqué de nombreuses manifestations de soutien à la famille de la victime et l'ouverture d'une enquête.



Jugés en comparution immédiate, les deux hommes étaient poursuivis pour violences en réunion commises avec l'usage d'une arme - en l'occurrence une planche en bois - et en état de récidive légale, tous deux ayant été condamnés en mars 2016 pour d'autres violences. Les faits, qualifiés par le procureur de "véritable guet-apens" et de "sauvage agression", remontent au 25 février. Ce jour-là, la victime, un jeune homme de 23 ans qui avait porté plainte pour viol contre Adama Traoré, avec lequel il avait été incarcéré entre fin 2015 et début 2016 à la maison d'arrêt d'Osny, avait été rouée de coups dans le quartier Boyenval de Beaumont-sur-Oise, où réside une partie de la famille Traoré.



Yacouba Traoré, 20 ans, y avait emmené l'ancien codétenu après l'avoir fait monter dans une voiture près de son domicile de l'Isle-Adam, une commune proche. La victime, qui n'était pas présente au procès, dit avoir été frappée à coups de poings et pieds par plusieurs individus à son arrivée à Beaumont. Elle s'était vu prescrire sept jours d'interruption totale de travail (ITT).

"Un problème entre cette juge et la famille Traoré"

A l'audience, Yacouba Traoré a reconnu avoir emmené en voiture l'ancien co-détenu, d'abord pour "discuter", parce qu'il avait "lancé une rumeur" sur son frère, et de lui avoir finalement porté "un coup de poing". Mamadou Kanté a reconnu sa présence sur les lieux mais a nié l'avoir frappé. "Un deuxième Traoré en prison, alors qu'aucun gendarme n'est mis en examen pour la mort de mon frère, où est la justice en France ?", a réagi après l'audience Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré, devenue porte-parole de la famille. "C'est la même juge qui est sur l'affaire depuis le début", a-t-elle ajouté. "Il y a un problème entre cette juge et la famille Traoré", a-t-elle encore dit.



La famille accuse la justice d'"acharnement" à leur encontre depuis la condamnation en décembre d'un autre frère d'Adama Traoré, Bagui, à huit mois de prison ferme pour outrages et violences à l'égard de policiers municipaux et gendarmes, lors d'un rassemblement organisé en marge d'un conseil municipal à Beaumont-sur-Oise en novembre. Également soupçonné d'avoir tiré sur les forces de l'ordre lors des nuits de violences à Beaumont-sur-Oise après la mort de son frère, Bagui Traoré a été mis en examen et placé en détention provisoire début mars pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique".