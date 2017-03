publié le 15/03/2017 à 23:25

Les voleurs avaient repéré les lieux depuis longtemps. Dans la soirée du lundi 13 mars, le patron de la société Richold s'apprête à rentrer chez lui. Devant son domicile, situé à Cologny près de Genève, deux voleurs l'attendent. Le diamantaire est enlevé et contraint à revenir au siège de son entreprise. Là, les voleurs le forcent à vider ses coffres, remplis de diamants. Sous les menaces de morts prononcées contre lui et sa famille, le diamantaire s’exécute. Selon Le Parisien, le chef d'entreprise a remis aux malfaiteurs l'équivalent de 14 millions d'euros en pierres précieuses.



Les voleurs n'ont pas choisi la société Richold au hasard, puisque l'entreprise suisse créée en 1976 est spécialisée dans la taille et la vente de petites pierres, qui sont ensuite utilisées pour le sertissage de montres et et de bijoux, selon les informations de la Tribune de Genève. C'est la première fois que l'entreprise connaît un vol de cette ampleur. Le diamantaire a ensuite été ligoté, enfermé dans le coffre de son véhicule et abandonné en pleine campagne. Quelques heures plus tard, la victime a réussi à prévenir les secours. L’enquête a été confiée à la Brigade de répression du banditisme, sous l’autorité du Ministère public. C'est le troisième vol de diamants en l'espace d'un mois et demi à Genève.