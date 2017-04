publié le 08/04/2017 à 22:12

Deux personnes ont été tuées après la chute de leur ULM dans un champ en Moselle, samedi 8 avril, a-t-on appris auprès de la préfecture. L'accident, dont la cause n'est pas encore expliquée, s'est déroulé très peu de temps après le décollage de l'appareil, à Guéblange-lès-Dieuze, une commune située à 70 kilomètres au sud de Metz.



Pour une raison inconnue, "l'ULM a piqué à angle droit et s'est écrasé dans un champ et a immédiatement pris feu", a précisé la préfecture. L'alerte a été donnée par plusieurs appels de témoins. Les deux victimes sont deux hommes âgés de 50 ans et 18 ans. Leurs corps ont été découverts calcinés par les enquêteurs. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et à la gendarmerie spécialisée en transport aérien (BGTA) qui devront déterminer les circonstances de l'accident.