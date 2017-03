publié le 11/03/2017 à 06:00

Le drame s'est produit vendredi 10 mars, vers 17 heures. Quelques minutes après leur décollage de l'aérodrome de Langogne-Lespéron, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le pilote et la passagère d'un ULM ont trouvé la mort dans le crash de leur appareil, comme le rapporte La Montagne.



Selon un témoin de la scène, l'aéronef a changé de cap en bout de piste avant d'entamer un demi-tour à basse altitude. C'est là qu'il aurait percuté le sol, s'embrasant après l'impact.

Les deux victimes, membres de l’aéro-club du Puy-en-Velay, ont succombé au crash malgré l'intervention des pompiers. Tel que le précise La Montagne, la passagère et le pilote, un septuagénaire ancien pilote d'avion, avaient l'habitude de partir de l'aérodrome de Loudes (Haute-Loire) pour se poser à celui de Lespéron.



En plus des gendarmes de la compagnie de Largentière, les enquêteurs du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) et la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) devaient se rendre sur place vendredi soir pour enquêter sur l'affaire.