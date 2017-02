Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un bâtiment administratif de la centrale nucléaire. Une soixantaine de pompiers a été mobilisée.

La centrale de Cattenom, le 18 novembre 2016

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 01/02/2017 à 11:11

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'incendie s'est déclaré vers 22 heures mardi 31 janvier. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment administratif de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle et concernait plus précisément "un bungalow pour les intervenants extérieurs", non la centrale elle-même, a précisé le Centre d'incendie et de secours (Codis) de Moselle.



Au total, une soixantaine de pompiers et une quinzaine de camions ont été déployés sur place. L'incendie "n'a eu aucune conséquence pour la sécurité du personnel de la centrale, ni la sûreté des installations", assure EDF dans un message publié sur le site internet de la centrale, expliquant que "cette structure est située à l'écart de la partie industrielle et de la partie nucléaire des installations".

Incendie à la centrale nucléaire de #Cattenom selon @lerepu

Pas très rassurant quand ça se passe si près des réacteurs. pic.twitter.com/Gh0BJDwRae — Chr. Ruszkiewicz (@craviste) 1 février 2017

Selon ce texte, l'incendie, qui s'était déclaré dans "un bâtiment administratif de structure légère type Algeco'", a été maîtrisé vers 1 heure du matin. "Les pouvoirs publics français et étrangers, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les élus ont été informés de cet événement", indique EDF.



La centrale de Cattenom compte quatre réacteurs à eau pressurisée, à la frontière avec le Luxembourg et à quelques encablures de l'Allemagne.