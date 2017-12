publié le 07/12/2017 à 13:53

"Le temps fera son oeuvre et les historiens du futur auront à recourir à Johnny Hallyday pour comprendre le 20ème siècle français". Yves Santamaria, historien et auteur du livre Johnny, sociologie d'un rockeur aux Éditions de la Découverte donne son analyse sur l'influence de l'Idole des jeunes sur la conscience collective française.



"La vie de Johnny est un très bon exemple pour comprendre la période qui va de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours" affirme Yves Santamaria, "si il ne restait que ses disques, mes collègues du futur auraient bien plus sous la main pour comprendre l'époque actuelle, que l'on en a eu pour comprendre celle de Périclès".

Johnny Hallyday est le "symbole des baby-boomers, cette génération a marqué son époque" selon l'historien "et culturellement elle a des goûts relativement homogène et a une puissance due à son nombre". Cette génération "va avoir la capacité d'imposer un modèle culturel".



Mais Johnny Hallyday avait "une capacité à imprimer sa marque sur un environnement". Il a donné le ton, il n'est pas seulement "un caméléon" à travers les époques. "Johnny Hallyday a été capable d'influencer et de devenir un modèle (...) il est un point de repère pour tout le monde".