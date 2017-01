Un bébé de dix jours est décédé le 21 décembre après avoir reçu une dose de ce médicament contesté depuis 2006.

> Le professeur Patrick Tounian, pédiatre : "Les parents doivent continuer à donner de la vitamine D à leurs enfants" Crédit Image : THOMAS SAMSON / AFP Crédit Média : Stéphane Carpentier

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 04/01/2017 à 06:30

16 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une mesure dite "de précaution". Un nourrisson de dix jours est décédé au mois de décembre à Paris après avoir reçu une dose d'Uvestérol. Si aucun lien direct n'a encore été établi entre le décès et la prise de ce médicament, ce dernier est sous surveillance depuis 2006 en raison de la constatation de plusieurs incidents.



Mercredi 3 janvier, une procédure de suspension de la commercialisation de l'Uvestérol D a été engagée après le décès d'un nourrisson, a annoncé dans un communiqué la ministre de la Santé Marisol Touraine. Dans l'attente de la décision définitive de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le médicament, Marisol Touraine "appelle, par mesure de précaution, les parents à ne plus administrer d'Uvestérol D à leurs enfants". "Je souhaite rassurer les parents qui ont donné de la vitamine D, sous quelque forme que ce soit, à leurs enfants: ils ne courent aucun danger", ajoute la ministre dans un communiqué.



Dans un communiqué séparé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a déclaré que "les conclusions des investigations disponibles à ce jour mettent en évidence un lien probable entre le décès et l'administration de l'Uvestérol D".



Au micro de RTL, le docteur Patrick Tounian assure qu'il "ne pouvait pas en être autrement" après ce décès alors que des malaises avaient déjà été constatés il y a quelques année. Cependant, le docteur met en garde les parents sur la nécessité de la vitamine D chez les nourrissons. "Il faut continuer de donner de la vitamine D à votre enfant. La vitamine D n'est pas dangereuse", assure-t-il au micro de RTL.