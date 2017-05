publié le 28/05/2017 à 10:36

Un homme de 40 ans à été condamné par le tribunal correctionnel de Monaco à une amende de 2.000 euros pour avoir envoyé plus de 2.000 textos injurieux à son ex-femme. Jamais un tribunal n'avait enregistré un tel harcèlement téléphonique. Un record de SMS injurieux pour cet homme qui, au printemps 2016, ne supporte pas que sa femme le quitte pour l'un de ses amis.



Entre les mois de mai et juillet 2016, il envoie pas moins de 2.039 SMS d'insultes adressés à son ancienne épouse. Une moyenne de 23 textos humiliants par jour. "Vielle, sale, moche, abrutie, pauvre cloche"... Les noms d'oiseaux pleuvent comme à Gravelotte, accompagnés parfois de coups de fil du même acabit.

Ce sont les policiers et une plainte qui ont mis fin à ce manège infernal. Le mari inconsolable a depuis suivi une psychothérapie. Il a raconté au tribunal qu'il n'était plus lui-même lors de cette rupture et regrettait sincèrement cet accès de violence



La substitute du procureur a insisté sur les conséquences désastreuses de ces messages injurieux. "C’est du harcèlement fort", a-t-elle rappelé. "Ce type de comportement ne doit jamais se produire dans des relations conjugales […]. C’était très difficile pour Madame, cette situation entre conflits, disputes et inondation de SMS. Cela conduit à des pleurs, des dégradations des conditions de vie."