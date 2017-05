Prison de Fresnes : un détenu retrouvé pendu dans sa cellule

et AFP

Il n'était incarcéré que depuis quelques jours. Un détenu du centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) s'est pendu dans sa cellule ce samedi 27 mai à l'aide de cordelettes ou de lacets noués entre eux. "Les premières constatations semblent confirmer la thèse du suicide, tandis que les opérations médico-légales auront lieu ce lundi" a indiqué la procureure de Créteil.



La victime âgée de 53 ans, de nationalité portugaise avait été placée en détention provisoire mercredi 24 mai après avoir violemment agressé son épouse à coups de hache. Âgée de 36 ans, cette dernière avait du être hospitalisée pour de nombreux hématomes au front, une plaie de 4 cm à l'arrière du crâne et d'autres blessures.

Le syndicat Force Ouvrière de la prison de Fresnes a indiqué que "le samedi est une journée chargée pour les surveillants qui sont seuls par étage de 120 détenus en moyenne" ajoutant que les effectifs étaient insuffisants et qu'il "faudrait être deux par étage pour 50 détenus dans l'idéal".





En décembre 2016, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait étrillé les conditions d'hébergement et la gestion de la maison d'arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes. La prison enregistre un taux d'occupation de 197% avec plus de 2.700 détenus.