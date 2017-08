publié le 23/08/2017 à 11:29

"Je m'appelle Vincent, et je viens prendre ma douche à Calais", c'est avec une pancarte affichant ce message que le 17 août dernier, Vincent de Koninck, chargé de du Secours catholique à Calais, poste une photo surprenante de lui sur sa page Facebook sous un pommeau de douche.



Avec cette initiative, le militant associatif entend inviter les internautes à le suivre pour dénoncer le refus des autorités d'installer des douches pour les migrants de Calais, alors qu'une décision du Conseil d'État les y oblige.

"Aujourd'hui, devant la non-réponse des autorités face à l'injonction du tribunal administratif, puis du Conseil d'État, soit on continue à se battre juridiquement, soit on déprime, soit on tourne ça en dérision. Le juridique, on s'en occupe, la dépression c'est pas notre genre, et la dérision, on avait jamais essayé." explique Vincent de Koninck.

Sa publication fait directement référence aux propos du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui avait jugé qu'installer un centre d'accueil de jour à Calais créerait un "appel d'air" pour les migrants. "C'est ridicule de penser que les migrants viennent à Calais pour une douche ! Et de penser qu'une douche va faire venir du monde. Cette façon d'analyser la question est grotesque", juge sévèrement le chargé de mission.



Pour tourner en dérision les propos du ministre, Vincent de Koninck a appelé tous ceux qui le souhaitent à venir prendre leur douche à Calais, pour moquer le supposé pouvoir d'attraction du dispositif, et à se prendre en photo avec le #Douches_Pour_Tous. "Prenez une photo décalée de votre douche et partagez la afin interpeller les pouvoirs publics sur les conditions de vie et d’hygiène des exilés à Calais", a-t-il écrit sur Facebook. Depuis, les photos se succèdent relayées par les bénévoles du Secours catholique. Une initiative décalée et humoristique qui vise à rappeler le difficiles conditions de vie des migrants à Calais.



L'action du Secours Catholique sera relayée par les associations qui travaillent avec eux sur le terrain, comme l'Auberge des Migrants ou encore Help Refugees. "J'espère que ça piquera la sensibilité de nos responsables politiques au gouvernement, conclut le bénévole. Ils ne peuvent pas s'empêtrer dans cette vision des choses..."