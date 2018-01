publié le 16/01/2018 à 14:14

Emmanuel Macron s'est rendu à Calais ce mardi 16 janvier pour évoquer le projet de politique d'immigration envisagé par le gouvernement. Le président rencontre les associations humanitaires dans la soirée, notamment le Secours catholique, qui a plusieurs messages à adresser au chef de l'État.



"Nous attendons une parole forte et claire pour faire cesser les violences dont les exilés sont victimes au quotidien, réclame Vincent de Coninck, chargé de mission pour le Secours catholique du Pas-de-Calais, invité de RTL. Nous avons déposé une plainte contre X pour dégradation de notre matériel. Au nom de la lutte contre ce que les autorités appellent les points de fixation, on détruit les biens des associations qu'elles mettent à disposition des exilés."

Au moins 500 personnes dans la rue à Calais

"La deuxième chose qu'on va demander, c'est de respecter la dignité des personnes qui sont à Calais, poursuit le représentant du Secours catholique. Par exemple un lieu de repas digne. Aujourd'hui, on les contraint à manger dehors, par tous les temps, dans la boue, comme des chiens." Vincent de Coninck demande aussi à Emmanuel Macron d'échanger avec "cette France citoyenne de l'accueil", "qui ne se sent pas envahie, pour construire une autre politique".

Au moins 500 personnes vivent dans la rue à Calais d'après lui. "On n'a jamais eu une situation humanitaire aussi catastrophique", insiste le chargé de mission, qui estime que les actes d'incivilités, évoqués par les élus et les commerçants, sont "minimes" et résultent "d'une désespérance de gens qu'on a poussés à bout, physiquement et psychologiquement".