et Claire Gaveau

publié le 16/01/2018 à 08:28

S'il se refuse à utiliser le mot "rafle", comme l'a fait dimanche 14 janvier Julien Dray, François Rebsamen se montre critique vis à vis de la politique migratoire entreprise par Emmanuel Macron. "Il faut aujourd'hui faire clairement les choses, il faut accueillir les réfugiés. C'est un devoir et ils ont le droit d'être accueillis. Il faut les accueillir dignement, c'est ce que j'ai fait dans ma ville", glisse le maire socialiste de Dijon.



Invité de RTL ce mardi 16 janvier, l'ancien ministre du Travail pointe notamment du doigt les personnes présentes depuis plusieurs années en France, qui sont "non expulsables, non régularisables". "Je plaide pour qu'on régularise les sans-titre qui embolisent le système d'accueil", poursuit-il.

Alors qu'Emmanuel Macron se rend ce mardi à Calais pour rencontrer les forces de l'ordre, les associations et les élus, François Rebsamen dénonce un "décalage" entre les propos tenus par le chef de l'État et la réalité des faits. "Il y a souvent un décalage important entre les propos d’Emmanuel Macron, qui sont emprunts d’une certaine bienveillance, et la réalité à laquelle les ministres sont confrontés. Le discours n'est pas toujours conforme aux actes", glisse-t-il.