12/01/2017

Cet étudiant a vécu l'enfer. Alors qu'il déambulait dans le quartier historique de Nîmes (Gard) après une soirée passée entre amis en octobre, le Montpelliérain est abordé par quatre jeunes visiblement perdus. Ces derniers lui demandent de les aiguiller vers la gare, ce qu'il accepte. C'est lors de l'arrivée au point de chute que la situation s'envenime. Ses compagnons d'un soir haussent en effet le ton et l'obligent à entrer dans un véhicule.



C'est alors que l'étudiant, assis à l'arrière du véhicule dont les portières sont dérouillées, va subir une série de sévices sur près de 100 kilomètres, entre Montpellier (Hérault) et Tarascon (Bouches du Rhône), comme le rapportent nos confrères de France Bleu. Attouché, séquestré et frappé, le jeune homme sera obligé de vider son compte bancaire avant d'être abandonné par ses ravisseurs vers 4 heures du matin.



Déboussolée et traumatisée, la victime s'est rendue à la gendarmerie, livrant une description de ses agresseurs et de leur véhicule. Après plusieurs mois d'enquête, les forces de l'ordre ont confondu trois mineurs originaires de Nîmes grâce à leur ADN. Ces derniers ont été écroués et mis en examen pour "enlèvement, séquestration, violence, escroquerie et agression sexuelle".