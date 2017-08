publié le 25/08/2017 à 08:11

C'est un sujet qui fait déjà bondir les enseignants. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, propose d'abandonner la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture. Mais selon Francette Popineau, secrétaire générale du syndicat des instituteurs et professeurs des écoles (SNUipp-FSU), "on réveille un débat qui a eu lieu dans les années 1970, sur une méthode qui a très peu existé et qui n'existe absolument plus aujourd'hui". Elle précise que cette méthode consistait à "repérer des mots dans leur globalité et ensuite travailler la lecture après ça."



Il existe tout de même un problème concernant le niveau de lecture des élèves en sortant de l'école. Francette Popineau concède qu'en France, "on a un problème de lecteur (...) On a une difficulté à entrer dans la compréhension de l'écrit". Car l'institutrice explique qu'il y a une différence entre savoir lire et faire du son avec les mots et les comprendre.

Selon elle, "on a des inégalités" face à la lecture, "corrélée aux inégalités sociales". Mais la France a "tout de même un taux de lecteurs très importants, heureusement, mais on a toujours un taux d'échec sur la lecture de compréhension". Oui, il y a des questions sur lesquelles il faut travailler, mais Francette Popineau insiste : "Monsieur Blanquer, arrêtez de réveiller des vieux débats qui n'ont pas lieu d'être".