Jean-Michel Blanquer lève le voile sur la prochaine rentrée scolaire

publié le 23/07/2017 à 13:22

"Pour aller de l'avant, on doit toujours analyser les forces et les faiblesses de ce dont on hérite". Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a, dans un entretien au Journal du Dimanche publié le 23 juillet, assuré qu'il ne comptait pas détricoter par principe les réformes engagées par Najat Vallaud-Belkacem mais de travailler vers de meilleurs résultats : "Depuis mon arrivée, j'ai engagé ce processus afin de préserver ce qui est bon et d'améliorer ce qui ne fonctionne pas. L'ensemble de mes actions se résume en la volonté de bâtir l'école de la confiance", a confié le ministre au journal.



Jean-Michel Blanquer l'a assuré, dès la rentrée prochaine, les mesures suivantes seront mises en place : le dédoublement des classes de CP du réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+), le dispositif "devoirs faits", l'adaptation des rythmes scolaires et la restauration des classes bilingues, des sections européennes et du latin. Et le ministre de préciser au sujet des rythmes scolaires que cela s'appliquera à un peu plus d'un tiers des communes (37%), soit 28% des élèves en primaire. Ne sont en effet concernées que les communes ayant manifesté leur souhait de revenir à quatre jours de classe par semaine, en accord avec les conseils d'école.

La réforme du collège a cassé l’attractivité des établissements publics Jean-Michel Blanquer au "JDD" Partager la citation





Au delà de ces mesures concrètes, le ministre a partagé la vision qu'il entend porter et diffuser au sein de l'école publique. En un mot : la liberté. "Si la plus grande fuite observée vers le privé depuis des décennies a eu lieu à la rentrée 2016, il y a une raison : en imposant des mesures uniformes, la réforme du collège a cassé l’attractivité des établissements publics, déplore Jean-Michel Blanquer.

Le ministre entend prendre exemple sur ce qui se fait dans le privé : "Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s’inspirer du privé, mais aussi des modèles étrangers et surtout des études scientifiques, interroge-t-il. Le vrai ennemi du service public, c’est l’égalitarisme ; son ami, la liberté. La liberté bien conçue favorise l’égalité. Beaucoup de syndicats peuvent entendre cela".