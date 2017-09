Les héros du Thalys, en tournage à Arras avec Clint Eastwood, se confient

publié le 01/09/2017 à 07:45

Clint Eastwood à la rencontre des héros du Thalys. Le réalisateur pose sa caméra à Arras, ce vendredi 1er septembre, pour narrer à l'écran l'exploit de ces trois Américains et de ce Franco-Britannique qui ont réussi, deux ans plus tôt, à empêcher un attentat en plein été dans le Thalys Amsterdam-Paris 9364. Le film s'intitulera The 15:17 to Paris - "15h17 pour Paris". Fidèle à ses habitudes, Clint Eastwood aurait bien voulu que tout cela reste secret. Mais difficile de louer un Thalys pendant 5 jours et de réserver les quais 8 et 9 de la Gare d’Arras pour plusieurs heures sans éveiller les soupçons.



Coller le plus à la réalité est devenu la marotte de Clint Eastwood depuis qu’il a entamé sa série de biopics. C’est la raison pour laquelle il tourne, ce 1er septembre, là où s’est terminé cette tentative d’attentat et qu’il fait venir sur ce film ceux qui sont intervenus à l’époque : Samu, pompiers, policiers. C'est ainsi qu'après trente ans de carrière, le commandant Gugelot va épauler, non sans un certain plaisir, l’ex-Inspecteur Harry sur le tournage. "Si un jour on m’avait dit dans ma carrière que j’allais expliquer à Clint Eastwood ce que j’avais fait un vendredi soir à Arras, je n’y aurais pas cru", confie celui pour lequel Clint Eastwood, "ça reste quand même le must".

Un après-Thalys difficile à gérer pour les héros

Ce casting ultra-réaliste ne s’arrête pas là puisque ceux que l’on surnomme les "héros du Thalys" - Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler et Christopher Norman - joueront aussi à l’écran leur propre rôle dans le film. Pour les trois Américains, décorés de la Légion d’honneur sur le tapis de l’Elysée après leur exploit, cet événement a changé leur vie, en bien ou en mal. Alek Skarlatos, 24 ans, a profité de la célébrité-éclair avec une apparition dans la version américaine de Danse avec les stars, un livre et maintenant un film. Spencer Stone, touché à l’époque en tentant de maîtriser le terroriste présumé Ayoub El Khazzani, a, lui, dû quitter l’armée à cause de sa blessure.

Depuis, le parcours des rescapés est fait de montagnes russes. Après l'attaque déjouée, "on avait réussi à tromper la mort. C'était simple, on était vivant, raconte Christopher Norman, 64 ans, le quatrième mousquetaire de cette voiture 12. Puis le Bataclan est arrivé. J'ai commencé à mesurer réellement l'étendue de ce qui aurait pu arriver dans le train. (...) Ma vie professionnelle a été à la dérive pendant à peu près six mois, je passais une période un peu difficile. Là, j'ai réussi à remonter la pente"; confie-t-il. Mark Moogalian, autre héro décoré de la Légion d’honneur et blessé gravement lorsqu’il a tenté de s’interposer, ne devrait pas apparaître dans le film.



Les autres vont devoir remonter dans ce wagon. C’est tout le travail d’Eastwood, retrouver cette tension qui a abouti à ces gestes héroïques, même si, deux ans après, Christopher Norman continue de refuser l'étiquette de héros. Malgré ses armes et les neufs chargeurs dont disposait Ayoub El Khazanni, les 600 passagers sont tous sortis vivants du Thalys 9364. Le happy end du film d’Eastwood est donc déjà écrit.