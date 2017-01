L'institut météorologique surveille avec attention les Pyrénées-Atlantiques et la Corse ce mardi 17 janvier 2017.

par Ludovic Galtier publié le 17/01/2017 à 07:21

La vague de grand froid s'intensifie en ce début d'année 2017. Mardi 17 janvier, Météo France a placé la Corse, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, en vigilance orange à la neige et au verglas. L'épisode neigeux sur l'île de Beauté est jugé "remarquable" par l'institut météorologique. "Les chutes de neige à très basse altitude se maintiennent tout au long de la journée de mardi, et sans doute une partie de la nuit de mardi à mercredi, bien que faiblissant alors. Ces chutes de neige concernent une grande partie du Nord et de l'Est de l'île. Les versants Nord et Est des reliefs sont particulièrement touchés." La fin du phénomène est prévue le mercredi 18 janvier à minuit.



En revanche, l'alerte à la neige et au verglas est levée sur l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Dans ce dernier département, une alerte en chasse une autre, puisque le département basque a été placé en vigilance aux inondations.