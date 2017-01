Le temps de ce lundi 16 janvier sera marqué par un froid encore plus vif.

Le froid sera encore plus vif ce mardi 17 janvier sur l'Hexagone tandis que la Corse affrontera un temps particulièrement instable. En Corse, un vent de nord-est soufflera fort, jusqu'à 90 à 110 km/h sur le relief et les côtes exposées, avec des giboulées localement orageuses. Celles-ci donneront lieu à des pluies sur la partie est de l'île, à de la neige à très basse altitude, voire jusqu'en plaine. La vigilance orange neige a été décidée pour l'île. De larges éclaircies parviendront à se développer sur le reste du pourtour méditerranéen. La tramontane et le mistral souffleront à des vitesses allant de 80 à 100 km/h du Languedoc-Roussillon à la vallée du Rhône.



Sur la majeure partie du pays en revanche, les conditions seront plus calmes. Près des Pyrénées et du Massif Central aux Alpes du nord et aux frontières allemandes, le ciel sera majoritairement nuageux. Les sommets seront dégagés mais en dessous de 1.500 mètres, le ciel sera plus encombré et il y aura des chutes de neige éparses.



La vigilance orange crue a été décidée pour le département des Pyrénées Atlantiques, notamment pour le bassin de la Nive. Excepté le matin sur la pointe bretonne, le temps sera majoritairement ensoleillé partout ailleurs mais très froid.

À part sur le littoral de la Corse, sur la pointe bretonne et le Cotentin où les minimales varieront de 1 à 4 degrés, des fortes gelées sont attendues sur la moitié est avec des températures comprises entre -5 et -10 degrés, -1 et -5 ailleurs.



En journée, il fera de 3 à 7 degrés sur la façade atlantique et le Languedoc-Roussillon, autour de 8 à 9 degrés sur la Côte d'Azur. Ailleurs d'ouest en est, il fera entre 0 et -3 degrés sur le nord-est et près des Alpes, 1 à 3 à l'ouest. La bise de nord-est sensible, notamment du nord-est au centre, accentuera nettement l'impression de froid.