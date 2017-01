Le temps de ce lundi 16 janvier sera marqué par un froid qui s'accentue sur l'Est.

16/01/2017

La journée de ce lundi 16 janvier sera marquée par l'accentuation du froid sur la partie est du pays, la neige posant par ailleurs problème dans les Pyrénées, selon Météo-France. Les massifs des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège sont en vigilance orange pour avalanches, avec un risque maximal.



De la Bretagne et de la Basse-Normandie au sud de la Garonne, le temps restera gris et faiblement pluvieux toute la journée. Les précipitations seront plus soutenues et durables près des Pyrénées, neigeuses à partir de 1.000 mètres d'altitude. La couche de neige continuera de grossir pour atteindre 70 centimètres à 1 mètre au-dessus de 1.500 mètres sur l'ouest. Sur les sommets, le vent de nord soufflera fort et le risque de départs d'avalanches sera très important sur une grande partie de la chaîne. Du Limousin et de l'Auvergne jusqu'au Tarn, l'Aveyron et la Montagne Noire, il neigera encore faiblement en plaine le matin. L'après-midi, le risque de neige se limitera au relief du Massif central.



Du nord de la Seine au Centre, il faudra prendre garde aux sols localement glissants et aux brouillards matinaux parfois denses. Du quart nord-est au Centre-Est, la journée se poursuivra sous un ciel souvent encombré et il neigeotera encore sur le Grand-Est.



La Corse restera exposée à quelques averses, avec un peu de neige à basse altitude sur la Haute-Corse, du vent de nord assez fort sur la façade orientale. Sur le reste du pourtour méditerranéen, le soleil prédominera mais mistral et tramontane atteindront 70 à 90 km/h en rafales.

Les températures seront contrastées entre la façade ouest et le reste du pays. De la Bretagne et du Cotentin à l'Aquitaine, il fera entre 3 et 7 degrés le matin, 6 à 11 l'après-midi. Sur le Sud-Est, après de bonnes gelées dans l'arrière-pays provençal, les maximales atteindront 7 à 11 degrés. Ailleurs, le froid s'accentuera: du centre au flanc est, les gelées matinales s'inscriront entre 0 et -4/-5 degrés, les maximales entre 4 et 0, localement -1 degré.