Un déluge de neige s'abat actuellement du New York. La météo américaine prévoit de 20 à 30 cm de neige sur la ville de la côte est des États-Unis.

publié le 09/02/2017 à 18:22

Le National Weather Service l'avait prévu. Une tempête de neige est en cours à New York et dans le Nord-Est des États-Unis. Les prévisionnistes prévoient 20 à 30 centimètres de neige cumulée rapporte le New York Times.

La ville de la côte est des États-Unis conseille à ses habitants de renoncer aux déplacements non nécessaires. Les trois aéroports new yorkais s’attendent à des perturbations ainsi que plusieurs transports en commun. Dans toute la région, des mesures ont été prises. Ailleurs, comme à Philadelphie et Boston où 20 cm de neige pourraient tomber et recouvrir la ville d'un épais manteau blanc. Actuellement, des rues sont fermées à la circulation et les écoles fermées jusqu'à nouvel ordre.

Une tempête de neige s'abat sur New York aujourd'hui ! Près de 35 cm de neige sont attendus : https://t.co/4DtWmX0HCo #newyork #voyage #USA pic.twitter.com/qFmkMGtIyL — ©New York (@cnewyork) 9 février 2017

Les métérologues américains ont déclaré dans un communiqué : « il est fortement conseillé aux personnes qui se trouvent à New York et dans la zone de la tempête de rester à l’intérieur ». Si vous êtes à New York en ce moment, restez au chaud et pas d’imprudence". En effet, ils ont annoncé des vents violents qui pourraient souffler jusqu’à plus de 70 km/h. Les températures devraient quant à elles continuer à chuter et tomber aux alentours de -3°C dans la journée et approcher les -8°C la nuit prochaine.

¿¿ En direct de Time Square sous la #neige dans quelques minutes pour @BFMTV ¿¿ #NewYork pic.twitter.com/Hf3gtztfvN — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 9 février 2017