publié le 19/10/2017 à 08:44

Des pluies soutenues et parfois orageuses vont arroser généreusement l'Occitanie une bonne partie de la journée. Entre la fin de nuit du mercredi 18 au jeudi 19 et jusqu'en fin de journée (21 heures), s'ajouteront aux pluies déjà tombées, plusieurs passages pluvio-orageux qui balaieront l'ensemble de ces départements. Deux départements sont placés en vigilance orange, pluie-inondation et orages : l'Aude (11) et l'Hérault (34).



Certains orages risquent d'être forts et s'accompagneront de fortes rafales de vent et de grêle. Les zones principalement impactées seront l'Est de l'Aude et de manière plus marquée, une grande moitié Ouest de l'Hérault. Selon l'organisme météorologique, c'est le "premier épisode significatif de la saison en ce qui concerne pluies et orages. Un risque d'orages forts, d'intensités pluvieuses soutenues et de cumuls locaux importants justifie une vigilance particulière."

Météo France conseille d'être prudent et vigilant en particulier dans les déplacements et les activités de loisirs dans les départements concernés par l'alerte. À l'approche d'un orage, "prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous," conseille l'organisme. Enfin, attention aux personnes qui habitent en zone habituellement inondable.

Météo France place 2 départements en vigilance "orange" pluie-inondation et orages Crédit : Météo France