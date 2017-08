publié le 08/08/2017 à 16:06

Depuis le début de la semaine, d'importantes perturbations sont annoncées par Météo France. Lundi 7 août, la foudre est tombée sur un centre de loisirs de la Vienne. L'incident a gravement blessé 10 adolescents ainsi que leur moniteur. Afin d'éviter ce genre d'accident, voici quelques conseils pour se protéger de la foudre en cas d'orage :



1 - Éviter les activités en extérieures



Si la météo prévoit un orage, vous feriez mieux d'annuler votre sortie en bateau où votre partie de pêche. En effet, les pratiques en extérieures ne sont pas recommandées, que ce soit en sports (cyclisme, golf, alpinisme, …) ou en loisirs (baignade, travaux électriques, …).



2 - Ne pas s'abriter sous un arbre isolé ou un parapluie



S'abriter sous un arbre peut être très dangereux car le risque de foudroiement d'un tronc isolé est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout, selon l'Association protection foudre. Un parapluie ou tout autre objet métallique représente aussi un danger lors d'un orage.



3 - Ne pas se déplacer en groupe serré



Si vous vous déplacez à plusieurs au moment où éclate un orage, vous devez vous écarter les uns des autres d'au moins trois mètres. Il faut éviter le risque d'éclair latéral entre plusieurs personnes.



4 - Privilégiez les voitures, les églises et les chapelles pour vous abriter



La manière la plus simple et la plus efficace pour vous abriter en cas d'orage reste la voiture (portes et vitres fermées). Les églises, les chapelles ou encore les huttes de pierres constituent aussi de bons abris.



5 - Ne pas se tenir debout les jambes écartées



Lors d'un orage il est préférable de se pelotonner au sol après avoir étendu au sol une pièce en matière isolante. Il ne faut surtout pas se tenir debout les jambes écartées ou encore marcher à grandes enjambées.



6 - S'éloigner des fenêtres et ne pas toucher les pièces métalliques



Même si vous êtes dans une maison il faut éviter de toucher les pièces métalliques comme par exemple les robinets d'eau et les appareils électroménagers. Il est aussi fortement déconseillé de s'approcher des fenêtres.