publié le 19/10/2017 à 07:00

Ce jeudi 19 octobre, le temps sera perturbé de la Normandie à l'Aquitaine, les Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel y sera couvert dès le matin, accompagné d'ondées au nord et sur le Sud-Ouest et de pluies continues sur le Massif central et le Languedoc-Roussillon. Des Cévennes au Roussillon, les précipitations seront par moments soutenues et orageuses. En cours de journée, les ondées s'étendront aux Hauts-de-France et le temps restera pluvieux et instable sur les hauteurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude. Les départements de l'Hérault et de l'Aude ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages et d'inondations dus à de fortes pluies depuis jeudi minuit.



De l'Aquitaine au Cotentin, en revanche, de belles éclaircies feront leur retour dès la mi-journée. Côté vent, il restera modéré de sud-est sur l'Hérault. Ailleurs, le ciel sera généralement variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux.



Une nouvelle perturbation pluvieuse entrera cependant sur le pays par la Bretagne en fin d'après-midi. Elle sera accompagnée d'un vent de sud-ouest fort et progressera vers l'est.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 6 et 15 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, localement 16 à 17 degrés sur le pourtour méditerranéen, en Corse et sur le littoral atlantique.

Les maximales iront de 17 à 21 degrés en général, de 20 à 24 degrés sur le Nord-Est.