publié le 17/09/2017 à 19:20

La Guadeloupe à nouveau menacée par la météo. Le département a été placé en vigilance orange cyclonique par Météo France, dimanche 17 septembre, en prévision de l'arrivée de la tempête tropicale Maria qui doit prochainement devenir un ouragan. Il s'agit du niveau d'alerte situé deux crans en-dessous de la vigilance maximale représentée par la couleur violette. Saint-Martin, Saint-Barthélémy et la Martinique sont aussi menacées.



Le phénomène pourrait se transformer en ouragan de catégorie 2 dans l'après-midi de lundi. Il n'est pas exclu que Maria atteigne une puissance de catégorie 3, lorsqu'elle passera à proximité immédiate de la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi, heure locale. "Cette menace doit être prise très au sérieux car il faut s'attendre à des conditions dangereuses à l'occasion de son passage", prévient Météo France.



Il faudra s'attendre à des vents moyens de 150 à 180 km/h, avec des rafales à 200 km/h. De fortes précipitations sont aussi annoncées. "Les pluies associées à Maria semblent particulièrement abondantes et risquent de provoquer beaucoup d'inondations". Il pourrait y avoir, par endroits, des quantités d'eau dépassant les 40 centimètres.



Avec le passage en alerte orange, le préfet de Guadeloupe demande officiellement à la population de se préparer. "En concertation avec votre mairie, il conviendra d’évacuer votre habitation si celle-ci est située en zone inondable. Consolidez votre habitation : protégez les ouvertures. Mettez à l’abri et hors d’eau vos objets personnels & documents", note la préfecture sur les réseaux sociaux.

¿¿ #Maria #Guadeloupe passage en alerte orange : Le @Prefet971 rappelle les mesures individuelles à suivre ¿¿ pic.twitter.com/L48pu9gtRC — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 17 septembre 2017

Un risque pour Saint-Martin et Saint-Barth

Saint-Martin et Saint-Barthélémy, tout justes dévastées par l'ouragan Irma, se trouvent pour le moment en vigilance jaune. Météo France estime que les deux îles du Nord "devraient échapper au cœur de l’ouragan, c’est-à-dire là ou les vents sont les plus violents". Néanmoins, dans le cas le plus défavorable, "il faudrait alors se préparer à un épisode de vents violents avec des rafales de l'ordre de 150 km/h".





La Martinique n'est pas directement concernée par la vigilance cyclonique. Cependant, elle fait l'objet d'une double alerte : orange pour "mer dangereuse à la côte" et jaune pour "vents forts, fortes pluies et orages" jusqu'à mercredi.