Le temps de ce jeudi 12 janvier sera perturbé et venteux dans l’après-midi au nord-ouest, avec un risque de neige au nord.

par Louis Bodin , Avec AFP publié le 12/01/2017 à 06:02

Au lever du jour ce jeudi 12 janvier, le ciel est couvert sur une grande partie du pays, avec les résidus d'une perturbation s'étendant du Sud-Ouest vers les Alpes, donnant des pluies faibles, selon Météo France. Une nouvelle perturbation plus active, aborde la Bretagne en fin de nuit, et concerne le quart nord-ouest de la France en matinée. Le système perturbé se décale l'après-midi vers l'est et le Sud-Ouest.



Les précipitations se renforcent dans l'après-midi sur la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Il neige sur les Vosges à partir 500/800 mètres, sur le Jura vers 800/1000 mètres, sur les Alpes et le Massif central vers 1.400 mètres et vers 2.000 mètres sur les Pyrénées.



Le vent de sud-ouest se renforce en matinée sur la Bretagne et les côtes de la Manche, et vire dans l'après-midi au nord-ouest sur la façade atlantique et le nord-ouest du pays avec des rafales de 80 à 90 km/h.



Sur le pourtour méditerranéen, le ciel est plus dégagé, se voilant dans l'après-midi. En Corse, les nuages dominent avec toujours quelques averses possibles. Le vent de secteur ouest souffle assez fort sur l’Île-de-beauté, et se renforçant l'après-midi avec des rafales proches des 90 km/h.



En fin d'après-midi et soirée, un ciel de traîne se met en place sur la Bretagne et les côtes de la Manche, avec des averses de grésil ou de neige, localement orageuses. Un risque de neige, tenant au sol, est possible en soirée et nuit suivant sur le nord du pays.