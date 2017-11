Météo en France : les prévisions du samedi 4 novembre

publié le 04/11/2017 à 07:03

Le temps de ce samedi 4 septembre sera perturbé et pluvieux, notamment en Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Poussées par un vent de sud-est à 70 km/h en rafales, des pluies orageuses remonteront de Méditerranée en cours de journée. Elles apporteront des cumuls significatifs sur le Languedoc et les Cévennes. A l'est du Rhône en revanche, les fortes précipitations n'apparaîtront pas avant la soirée et la nuit suivante.



Du Sud-Ouest à la Bourgogne et à la Franche-Comté, le temps deviendra instable avec des pluies localement orageuses qui se généraliseront dans l'après-midi.

Du Nord au Nord-Ouest, le temps sera très nuageux et passagèrement pluvieux.

Sur l'extrême nord-est du pays et la Corse, le risque de pluie sera faible sous un ciel souvent voilé par des nuages d'altitude.

Les températures

Le matin, les températures iront de 5 à 11 degrés à l'intérieur des terres et de 9 à 15 degrés sur les côtes. L'après-midi, il fera 12 à 15 degrés sur les régions voisines de la Manche et 15 à 20 degrés ailleurs.