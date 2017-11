Météo en France : les prévisions du jeudi 2 novembre

publié le 02/11/2017 à 07:00

Une météo marquée par les nuages. Dès la matinée de ce jeudi 2 novembre, d'épais nuages parfois doublés de bancs de brouillard, recouvreront le nord de la Loire jusqu'à l'Île-de-France. Ce temps très nuageux s'étendra dans l'après-midi vers la frontière belge et la Lorraine, puis jusqu'à l'Alsace. Il s'accompagnera d'un peu de pluie sur le Grand Est. Ailleurs, les trouées seront bien timides et la grisaille se reformera rapidement avec la tombée de la nuit.



Sur une partie du Sud-Est aussi, cette journée s'annonce bien maussade. Entre l'Aude, le Languedoc, la moyenne et basse vallée du Rhône, le temps sera gris avec parfois quelques gouttes ou bruine. De nombreux nuages porteurs de quelques ondées envahiront tout l'est de la Corse. Des grisailles plus dispersées longeront la Côte d'Azur, poussées par un vent de Sud-Ouest proche de 60 km/h.

Sur le reste du pays, l'impression sera plus agréable. Après dissipation des nuages bas ou bancs de brouillard, notamment vers le Lyonnais et le long de la vallée de la Garonne, on observera un soleil juste voilé. Le vent de Sud à Sud-Est soufflera sensiblement sur le littoral aquitain : il approchera 70 km/h le matin sur le Pays basque.

Les températures

Les températures minimales s'inscriront entre 3 et 7 degrés sur la moitié Est jusqu'à l'arrière-pays provençal, entre 7 et 10 à l'Ouest, jusqu'à 10 à 14 degrés sur les plages de l'Atlantique et de Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 19 et 22 sur la Côte d'Azur et la Corse, 19 et 23 des départements charentais aux plaines du Sud-ouest, 14 et 18 sur le reste de l'hexagone, et localement entre 12 et 13 près des frontières du nord.