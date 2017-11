Météo en France : les prévisions du mercredi 1er novembre

publié le 01/11/2017 à 07:00

Sur une petite moitié nord et le Sud-Ouest, le ciel sera voilé le matin. La couche nuageuse s'épaissira l'après-midi, le ciel prendra un aspect laiteux mais le temps restera sec et assez doux. Du Finistère aux Charentes, ce voile nuageux s'accompagnera de bancs de nuages bas, qui s'enfonceront sur le Nord-Ouest en fin de journée.



On retrouvera également un ciel bas et gris sur le Roussillon le matin, qui s'étendra progressivement autour du golfe du Lion l'après-midi. Le vent d'autan se lèvera et soufflera à 70 km/h en rafales. Ailleurs sur le quart sud-est, mais aussi le Jura et l'Alsace, le temps sera largement ensoleillé malgré quelques brumes ou brouillards matinaux et de fins nuages d'altitude par moments.

Les températures

Les températures minimales seront fraîches avec -1 à 6 degrés d'Est en Ouest, autour de 10 sur la Côte d'Azur et la Corse. Les maximales, en hausse, iront de 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 au Sud.