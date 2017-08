Météo France place 13 départements en vigilance orange aux orages

publié le 07/08/2017 à 14:29

Prudence requise des Pyrénées centrales à l'Auvergne. Météo France a placé 13 départements en vigilance orange pour des risques d'orages violents. Le phénomène est prévu pour durer de lundi 7 août, 21h, pour se poursuivre jusqu'au mardi 8 aout à 18h. Cette alerte concerne précisément les départements suivants : Allier (03), Aveyron (12), Cantal (15), Corrèze (19), Dordogne (24), Gers (32), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Puy-de-Dôme (63), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn-et-Garonne (82).



L'institut météorologique précise qu'il existe une forte probabilité pour que de la grêle et de fortes pluies chutent de ce ciel chargé. Des rafales de vent, pouvant atteindre 70 à 80 km/h, sont également attendues.

Le site de Météo France précise : "Ces orages vont se multiplier et devenir forts pour certains, avec des chutes de grêle, de fortes intensités pluvieuses et localement des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h. On peut s'attendre à des cumuls horaires ou infra-horaires de 10 à 20 mm et à une lame d'eau atteignant localement 40 à 50 mm en quelques heures sur le Massif Central notamment d'ici la fin de l'épisode. L'activité électrique peut être temporairement très soutenue".



Météo France recommande à la population de suivre les précautions d'usage en cas d'orages violents. "Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. À l'approche d'un orage, (...) mettez en sécurité vos biens et abritez-vous".

Carte de vigilance météo du 7 août (14h)

